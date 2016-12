Perry & Bloom klatschen sich Schlagsahne ins Gesicht

Im Kinderkrankenhaus Katy Perry und Orlando Bloom singen Weihnachtslieder

Von wegen Trennung: Die Sängerin und der Schauspieler scheinen glücklicher denn je - zumindest lassen das zwei neue Videos, die Perry und Bloom via Instagram geteilt haben, vermuten.Das Pärchen hat das Weihnachtsfest gemeinsam mit der Familie der 32-Jährigen in den Rocky Mountains verbracht und dort gemeinsam mit Katys Schwester Angela Hudson und ihrem Bruder David "Pie Face" gespielt. Die Spieler müssen versuchen, dem jeweils anderen eine Ladung Schlagsahne ins Gesicht zu klatschen - wer schneller drückt, gewinnt.Bei dem Video, das Katy Perry gepostet hat, ist sie gemeinsam mit ihrer Schwester zu sehen - Perry zieht den Kürzeren und bekommt die volle Ladung Schlag ins Gesicht. Eine Männerhand, eindeutig jene von Bloom, hilft noch etwas nach.Aber Rache ist süß: So lässt es sich auch Katy nicht nehmen, beim Spiel zwischen ihrem Lover und ihrem Bruder, die Sahne in Orlandos Gesicht zu klatschen. Das Video davon hat der Schauspieler auf seinem Instagram-Profil geteilt.