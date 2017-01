Pietro Lombardi: "Dreckigste Lügengeschichte der Welt!"

Dank Trennung von Sarah Pietro Lombardi: Versöhnung mit seiner Familie

Wütend macht der Castingshow-Sieger seinem Ärger über Facebook Luft: "Die dreckigsten Lügengeschichten der Welt! [...] Wusste gar nicht, dass, wenn eine Person 'Hallo' sagen möchte, man nicht höflich sein darf."Ein Benefiz-Fußball-Event in Gummersbach ist Ursprung der Gerüchteküche. Einem Insider zufolge seien der Sänger und die Bachelor-Teilnehmerin dort zusammen gesehen worden. "Sie wirkten sehr vertraut, aber auch, als würden sie nicht zusammen gesehen werden wollen", so der Vertraute zu "InTouch". Pietro aber stellt klar, dass die Story ein "Schuss in den offen [Ofen]" ist. Es laufe nichts zwischen ihm und Angelina.Erst am Mittwoch (11.1.) bei seinem "Stern TV"-Auftritt hatte der Ex von Sarah Lombardi (24) klar gestellt, er habe im Moment kein Interesse an einer festen Beziehung. Auch Angelina Heger äußerte sich bereits via Facebook zu den Gerüchten: "Ich bin echt erstaunt, was aus einer normalen Begrüßung für eine Geschichte gemacht wird. Glaube, mehr muss man dazu nicht sagen", schrieb Angelina.