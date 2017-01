Pietro Lombardi: "Könnte nie wieder mit Sarah glücklich sein"

Endlich Klartext! Pietro Lombardi spricht über Sarahs Beziehung

Im Rahmen seines Auftritts bei "Stern TV" erzählt Pietro Lombardi, dass er sich für das neue Jahr viel vorgenommen habe - vor allem, was seine Karriere als Musiker betrifft. Die Einnahmen aus seinem neuesten Song "Mein Herz" etwa, möchte der 24-Jährige zur Hälfte an krebskranke und mit Herzfehler geborene Kinder spenden. Denn auch sein Sohn Alessio (1) wurde mit einem Herzfehler geboren.Natürlich wurde auch die Trennung von Sarah zum Thema, immerhin beherrschte das einstige DSDS-Traumpaar Ende des Jahres die deutschen Klatschspalten. Sarah hat ihren Ehemann mit ihrem Exfreund betrogen , Fotos von ihrem Seitensprung waren im Netz aufgetaucht, so kam der Betrug ans Tageslicht. Nun, nachdem einige Zeit vergangen ist, sagt Pietro: "Ich hätte mein Leben darauf verwettet, dass die Bilder nicht echt sind. Als ich es wusste, wusste ich, dass ich nie wieder glücklich sein könnte mit dieser Frau. Es war genau die richtige Entscheidung mich von ihr zu trennen."Außerdem meint der Sänger, dass seine zahlreichen Fans nicht so hart mit seiner Ex umgehen sollen: "Ich glaube irgendwann ist gut, man sollte damit aufhören. Jeder Mensch hat eine zweite Chance verdient, auch Sarah. Jeder Mensch macht Fehler. Für mich ist wichtig, dass Alessio eine gute Mama hat. Das hat er mit Sarah. Und das ist wichtig. (...) Ich glaube es ist nicht schön, wenn ein Kind so etwas einmal über seine Mutter im Internet lesen muss. An alle: Lasst sie in Ruhe."Mit der 24-Jährigen habe Pietro mittlerweile Frieden geschlossen, denn das Wichtigste für beide sei es, gute Eltern für Alessio zu sein. Der DSDS-Gewinner wolle sich nun darauf konzentrieren, eine neue feste Bleibe zu finden und möchte sich ganz seinem Charity-Projekt widmen. Eine neue Frau in seinem Leben, braucht Pietro erstmal nicht: "was Festes zum Wohnen, keine Frau."