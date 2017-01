1600 Euro Miete im Monat Lombardis suchen Nachmieter für ihre Wohnung

Alessio bei Mama Sarah und Pietro Lombardi: So feierten sie Weihnachten

Via Facebook Sarah Lombardi: Statement zur Schwangerschaft

"Jetzt reicht es mir", verlautbarte Pietro Lombardi am ersten Jänner via Facebook. "Nach all dem Stress im letzten Jahr, möchte ich die Gelegenheit nutzen und ein positives Zeichen setzen. Ich war im Studio und habe das gemacht, wofür mich der liebe Gott auf die Welt geschickt hat: MUSIK! Bei der ich all meine Gefühle zum Ausdruck bringen kann."Tags darauf verriet der Sänger, dass die neue Nummer "Mein Herz" heißen und ab 6. Jänner auf iTunes und Google Play veröffentlicht werden soll. "Die kompletten Einnahmen werden zu 100% an Herz und krebskranke Kinder gespendet!!!!" kündigte Pietro außerdem an. Vor wenigen Stunden gab's dann noch die erste Hörprobe aus dem neuen Song:"Mein Herz" ist nur eines von vielen Projekten, dass Pietro Lombardi 2017 beschäftigt. Neben der Musik steht etwa auch die Fitness auf dem Programm. Ein Sixpack soll her: