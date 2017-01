Pietro Lombardi: Versöhnung mit seinem Bruder

Keine Attacke auf Pietro Sarah Lombardis Mutter setzt Gerüchten ein Ende

Nach seinem Sieg bei DSDS hatte der 26-jährige Marco den Kontakt wegen Pietros Höhenflug und dessen Beziehung zu Sarah beendet. Nun erwartet Marco Lombardi Nachwuchs und möchte seinen Bruder wieder in seinem Leben haben. Dazu teilte er auf Facebook das Video zu Pietros neuem Song.Zuvor postete der werdende Vater bereits ein gemeinsames Bild aus Kindertagen und schrieb dazu: "in guten und in schlechten Zeiten #TeamPietro."Wie "OK!" berichtet, bestätigte auch Pietro Lombardis Tante, dass er sich wieder besser mit der Familie versteht. "Wir sehen uns zwar selten, aber telefonisch werden wir immer in Verbindung bleiben", erklärte sie. Ein Wiedersehen mit seinem Vater Giovanni und seiner Mutter Nicole gab es bisher jedoch nicht, die beiden haben sich seit Jahren von der Familie losgesagt. "Das ist Familiensache", betonte die Tante weiter und erklärte, dass sie sich in diese Angelegenheit nicht einmischen wolle.