Die Bilanz des Single-Vaters für 2016 sieht nach den privaten Rückschlägen nicht gerade positiv aus: In einem Clip bei Facebook findet er deutliche Worte. "Ich hatte fast ein Sixpack", klagt der 24-Jährige in seinem Video und kneift sich wie zum Beweis in seine Speckröllchen am Bauch. "Ich bin richtig fett geworden. Ich wiege jetzt 88 Kilo bei 1,74 Meter. Da muss man echt sagen, die Grenze ist erreicht."Doch er habe auch Pläne für´s neue Jahr. So will er sich nun auch wieder seinem Projekt alten Projekt "Body Change" widmen. Denn noch bevor die Affärengerüchte um Sarah Lombardi laut wurden, hatte sich der Ex-DSDS-Kandidat einem eisernen Fitnessprogramm verschrieben und seine Ernährung umgestellt.