Pietro Lombardi provoziert Sarah via Facebook

Ruhig und friedlich lief die Trennung von Sarah und Pietro Lombardi im Herbst 2016 nicht gerade ab. Als aufgrund eindeutiger Fotos herauskam, dass die Sängerin ihren Ehemann mit einem anderen Mann betrogen hatte, lieferte die Trennungsnachricht des einstigen DSDS-Traumpaares den deutschsprachigen Medien monatelang Gesprächsstoff.Dennoch nahm Pietro seine Ex danach stets in Schutz . Bei "Stern TV" sagte er Anfang des Jahres etwa: "Jeder Mensch macht Fehler." Oder: "Lasst sie in Ruhe!" Doch nun sorgt der 24-Jährige mit einer Aktion für mächtig Zündstoff. Auf Facebook posiert er mit einer CD des Rappers Majoe, dazu schreibt er: "Checkt das neue Album von meinem Bro. Mega Leistung!"Das Problem an der Geschichte: Mayjuran Ragunathan, so der bürgerliche Name des Musikers, meinte vor kurzem zu "Promiflash.de": "Wäre ich Pietro, hätte Sarah keine Zähne mehr."Die (empörten) Reaktionen von Pietros Fans ließen nicht lange auf sich warten. "Du kannst doch keinen unterstützen, der sagt, dass er an deiner Stelle Sarah die Zähne rausgeschlagen hätte. Sie ist immerhin die Mutter deines Sohnes", lautet etwa einer der Kommentare. In einem anderen heißt es kurz und knapp: "Armselig, Pietro!"Abwarten, ob Sarah darauf reagieren wird...