Heute lässt sich der "DSDS"-Sieger kaum noch ohne Kopfbedeckung in der Öffentlichkeit blicken. Sogar bei Auftritten auf dem roten Teppich ist eine Kappe stets sein treuer Begleiter. Doch das war scheinbar nicht immer so, wie Pietro jetzt auf seiner Facebook-Seite beweist.Der Sänger teilte ein altes Foto aus seiner Jugend, auf dem er mit einer Wuschel-Frisur zu sehen ist. Unter den Schnappschuss kommentierte der Ex von Sarah Lombardi : "Wer erinnert sich noch an diese Zeit? Haha Lustig, wenn man seine alten Bilder so durchguckt."Die Fans des 24-Jährigen sind begeistert und überschütten Pietro mit Komplimenten. "Sag ich's doch... Haare stehen Dir super!!! Solltest es wirklich mal wieder mit Haaren versuchen", "Mit Haaren siehst du besser aus" oder "Bitte, bitte lass deine Haare wieder wachsen, steht dir doch viel besser" ist unter dem Jugend-Bild zu lesen.