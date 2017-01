Pietro Lombardi überrascht Fans mit "Sex ohne Grund"

Nach Trennung von Sarah Pietro Lombardi: Versöhnung mit seinem Bruder

In seinem neuesten Snapchat-Clip covert Pietro einen Song von Rapper Ali Bumaye, in dem es heißt "Wir beide bleiben unter uns und nennen es "Sex ohne Grund'." Der 24-Jährige hat den Clip zusätzlich auf Facebook gestellt und das Video mit "Sex ohne Grund" betitelt - ist Pietro jetzt also über Sarah hinweg und will endlich sein Leben als Single genießen?Das lässt der ehemalige DSDS-Gewinner offen, aber immerhin scheint er gut gelaunt zu sein, wie auch seine zahlreichen Fans feststellen und den Clip fleißig kommentierten: "Sex ohne Grund?!?!? Dann ist deine gute Stimmung zu verstehen."Außerdem ist den treuen Facebook-Usern ein bestimmtes Detail im Hintergrund natürlich nicht entgangen: Auf der Rückbank des Wagens ist eine schwarze Tasche zu sehen, die ganz nach einer Damen-Handtasche aussieht. Eine Userin fragt etwa: "Ist das auf dem Rücksitz eine Handtasche?" und eine andere meint: "Wirklich tolle Tasche da im Hintergrund, viel Spaß."Und Pietro? Er äußert sich nicht dazu. Erst kürzlich meinte der Sänger in einem Interview, dass er zurzeit nicht auf der Suche sei. Vielleicht hat sich das ja bereits geändert - viele seiner Fans würden es dem 24-Jährigen jedenfalls gönnen.