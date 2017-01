1600 Euro Miete im Monat Lombardis suchen Nachmieter für ihre Wohnung

Pietro Lombardi Pietro Lombardi beim Spiel des 1. FC Köln gegen FC Ingolstadt 2:1 (2:0). (Foto: imago)

Auf Facebook veröffentlichte der Noch-Ehemann vonein Bild, auf dem er ganz ungeniert in ein Speckröllchen greift. Dazu verfasst er eine Kampfansage: "Jetzt bin ich zu 100 Prozent motiviert und möchte es schaffen! Es geht wieder los! Das neue Jahr wird mega! In zehn Wochen hab ich keine Plauze mehr, sondern ein krasses Sixpack! Detlef, ich bin so mega motiviert!"Auch beruflich möchte er wieder durchstarten und hat eine neue Single im Gepäck. "Die Message des Songs ist: Keiner von euch ist alleine. Egal was ist, es ist immer jemand da, der an euch glaubt", erklärte Lombardi auf Facebook.Der Erlös des Songs werden komplett gespendet, wie er weiter erklärte: "Jetzt reicht es mir! Nach all dem Stress im letzten Jahr, möchte ich die Gelegenheit nutzen und ein positives Zeichen setzen. Ich war im Studio und habe das gemacht, wofür mich der liebe Gott auf die Welt geschickt hat: Musik! Bei der ich all meine Gefühle zum Ausdruck bringen kann! Ich wünsche euch von ganzem Herzen ein Frohes Neues Jahr. Viel Gesundheit und Erfolg. Liebe euch. Habe euch vermisst".