Nino de Angelo: Polizeieinsatz nach Trennung

Nino de Angelo mit Frau Larissa Schmitt in der Fernsehshow "Willkommen bei Carmen Nebel" im Velodrom, Berlin am 13.09.2014.

Nino de Angelo soll in einen Vorort von Bremen geflüchtet sein. Ein Insider erklärte: "Die Wohnung gehört Freunden, Nino will dort Kraft tanken, sich auf sein neues Album konzentrieren."Der Grund: De Angelo soll am Sonntag seine Sachen aus der gemeinsamen Wohnung in Hamburg gepackt haben, als es zum Eklat kam: Larissa habe ihrem Gatten gegen den Kopf geschlagen, die Polizei musste anrücken, um die Situation zu klären. Die 32-Jährige soll nun eine Anzeige wegen Körperverletzung am Hals haben.Die Beziehung zwischen dem Schlagersänger und Larissa wurde bereits zum dritten Mal wiederbelebt. Im Jänner zeigte sich der einstige "Promi Big Brother"-Teilnehmer noch zuversichtlich: "Manchmal braucht man mehrere Anläufe, bis es funktioniert. Wir hoffen, dass es dieses Mal richtig lange hält."Außerdem erklärte der Schlagerstar damals noch: "Eine Beziehung ist nichts Einfaches. Man darf nicht immer gleich die Flinte ins Korn werfen. Die Pausen, die wir hatten, waren gut für uns, um drüber nachzudenken, ob es wirklich das Wahre ist, wenn man getrennt ist. Anscheinend nicht."Ob die Beziehung nun - angesichts der Gerüchte De Angelo sei von seiner Partnerin geschlagen worden - noch eine Chance hat, ist allerdings zu bezweifeln. Gegenüber "Bild" sagte der Sänger nun: "Wir haben festgestellt, dass es nicht mehr miteinander funktioniert." Zu "Bunte.de" sagt er zudem: "Ich bin froh, dass es vorbei ist."