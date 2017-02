Aufregung im Netz Dieses Foto soll beweisen, dass Elvis Presley noch lebt

Keine Scheidung Lisa Marie Presley bleibt nun doch verheiratet

Lisa Marie, die einzige Tochter von Elvis und Priscilla Presley, entdeckte "hunderte unanständige Fotos" auf dem Rechner ihres ehemaligen Lebensgefährten. Das Paar hatte 2006 in Japan geheiratet und sich im Juni des vergangenen Jahres getrennt. Die gemeinsamen Zwillingstöchter Finley und Harper Lockwood befinden nach dem Kinderporno-Fund in der Obhut des kalifornischen "Department of Children and Family Services"."Ich war schockiert und erschüttert und mir war speiübel", zitiert die "Daily Mail" Lisa Marie Presley. Die 49-Jährige soll ihren Ex in jüngster Vergangenheit nur unter der Aufsicht zweier Nannys zu ihren Kindern gelassen haben. Presley und Lockwood tragen derzeit vor Gericht einen Scheidungskrieg aus.