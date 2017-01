Süße Instagram-Fotos Heidi Klum feiert Weihnachten mit ihren Kids im Schnee

"Kein Blatt vor den Mund" Heidi Klum spricht mit ihren Kindern offen über Sex

Private Einblicke Heidi Klum: Mit 60 noch oben ohne am Strand

In der Villa der verstorbenen Hollywood-Ikone Zsa Zsa Gabor (99) in Bel Air waren für Montag, den 23. Januar Dreharbeiten für die kommende Staffel von "GNTM" angesetzt. Die diesjährigen Kandidatinnen sollten dort für ein Foto-Shooting in den berühmten Kleidern der Diva auf der Außentreppe des Anwesens am Pool posieren. Dazu kam es allerdings nicht."Die geheimen Dreharbeiten sollten um sieben Uhr morgens stattfinden, aber trotz Drehgenehmigung und Vertrag kam niemand. Als ich dann um neun Uhr telefonisch nachhakte, wurde mir abgesagt. Weil es am Vortag so geregnet hätte! Und die teuren Kleider meiner Frau wollte ich nicht an einen anderen Ort bringen. So kann Heidi sich doch nicht verhalten", sagte Gabors Ehemann Prinz Frédéric von Anhalt gegenüber der "Bild"-Zeitung.Der verantwortliche Sender ProSieben streitet die Vorwürfe auf Nachfrage allerdings ab und erklärt: "Aufgrund einer Orkanwarnung mussten die Dreharbeiten neu geplant werden. Herr von Anhalt war für uns nicht zu erreichen, der Dreh wurde abgesagt."