Wegen Steuerhinterziehung Marcus Prinz von Anhalt blühen vier Jahre Haft

"88 war die Lieblingszahl meines Bruders. Es war die schönste Beerdigung jemals", sagt von Anhalt. Neben den Models waren auch 550 Gäste und 150 Edelsportwagen auf der Party. Außerdem ließ der Prinz zweimal mit Helikoptern Schriftzüge in die Luft setzen."PRINZ OLIVER 2016 ICH BIN IMMER BEI DIR" konnte ganz Beverly Hills am Samstag bereits im Himmel lesen. Auf der Trauerfeier ließ er dann noch einmal "LIFE IS WHAT YOU MAKE OUT OF IT" und "THE WORLD IS NOT ENOUGH" in die Wolken schreiben.Diese Sätze seien die Lieblingssprüche der beiden gewesen. Die romantischen Botschaften an seinen Bruder waren allerdings nicht ganz billig. Allein die erste Botschaft kostete laut der durchführenden Firma "flysigns" umgerechnet gute 16.000 Euro.Adoptivater Prinz Frédéric von Anhalt war bei der fröhlichen Trauerfeier nicht einmal anwesend, da er noch in Washington war. Dort hatte er der Amtseinführung des neuen Präsidenten Donald Trump beigewohnt. Dafür war aber Prinz Olivers guter Freund Instagram-RüpelTony Toutounimit dabei. Er postete später sogar Bilder von der Feier und dazu noch einen kleinen Clip der vielen Sportwagen am Rodeo Drive.Prinz Oliver starb vor gut einem Monat bei einem Motorradunfall. Er wurde auf dem "Westwood Village Memorial Park" bestattet. Der Grabstein ist allerdings noch nicht fertig. "Der ist sehr aufwendig aus Gold und mit Foto", erklärt Prinz Marcus.