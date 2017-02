Protest gegen Trump: Oscar-Party wird abgesagt

07.02.2017: 163 Oscar-Anwärter trafen sich zum Mittagessen für das traditionelle Gruppenfoto der "Academy". Die prestigeträchtige Preisverleihung geht am 26. Februar über die Bühne. (Foto: Instagram / @theacademy)

Zudem möchte man mit einer Kundgebung "den wachsenden Unmut der kreativen Vereinigung gegenüber dem Einwanderungsstopp in den USA ausdrücken".Am 24. Februar, zwei Tage vor der Oscar-Verleihung , wird die Kundgebung abgehalten. Die umstrittene Politik des US-Präsidenten hatte mehrere Proteste nach sich gezogen, vor allem auch aus der Filmindustrie."UTA" repräsentiert etwa den iranischen Filmemacher Asghar Farhadi, dessen Werk "The Salesman" in diesem Jahr für den Oscar als bester ausländischer Film nominiert ist. Wegen des geplanten Einreiseverbots hatte er allerdings verkündet, dass er aus Protest nicht erscheinen werde. Der CEO von "UTA", Jeremy Zimmer, erklärte: "Dies ist ein Moment, der unsere Großzügigkeit, unsere Achtsamkeit und unsere Ruhelosigkeit erfordert. Unsere Welt ist ein besserer Ort für den Austausch von Künstlern, Ideen und kreativen Ergüssen. Wenn unsere Nation nun damit aufhört, ein Ort zu sein, wo Künstler aus aller Welt hinkommen können, um sich frei auszudrücken, dann hören wir auch damit auf, Amerika zu sein."