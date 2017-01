It's a girl...!! So very happy and excited! Can't wait to meet her?? — Rafael van der Vaart (@rafvdvaart) 12. Januar 2017

Finally we can tell everyone that we are PREGNANT??? #wearegonnabe4 #mom #dad #bigbrother Ein von Estavana Polman Official (@estavana) gepostetes Foto am 27. Dez 2016 um 8:43 Uhr

Mit dem Titel "it's gonna be a Baby Girl" postete Estavana Polman ein Instagram-Video, in dem unter Jubelrufen eine Torte angeschnitten wird.Die Nachricht über das Geschlecht freut besonders Papa Rafael. Es ist nach Sohn Damian (10) aus der Ehe mit Sylvie Meis (38) seine erste Tochter."It's a girl! So very happy and excited! Can't wait to meet her!", schrieb der 33-Jährige auf seiner Twitter-Seite.Erst kurz nach Weihnachten veröffentlichte die kleine Familie einen Schnappschuss, in dem sie die freudige Nachricht über die Schwangerschaft ihren Fans mitteilten. Auf dem Bild waren Estavana, Rafael und Damian zu sehen, wie sie jeweils vier Finger in die Kamera hielten.