"Werde mir Hilfe suchen" Rob Kardashian: Öffentliche Entschuldigung bei Blac Chyna

Rob Kardashian und Blac Chyna scheinen gemeinsam mit Töchterchen Dream ein harmonisches Weihnachtsfest gefeiert zu haben. Nun werden die Gerüchte über eine mögliche PR-Trennung immer größer. Noch kurz vor den Feiertagen hat Blac Chyna gemeinsam mit Töchterchen Dream in einer Nacht-und-Nebel-Aktion das gemeinsame Haus verlassen und dabei auch die komplette Kinderzimmer-Einrichtung mitgenommen.Grund für diese Aktion war ein Hacker-Angriff auf den Instagram-Account der Reality-TV-Darstellerin gewesen. Dabei waren pikante Details des Paares öffentlich geworden. Unter anderem wurde publik, es sei der 29-Jährigen immer nur um den Namen Kardashian gegangen. Außerdem stellte sich heraus, dass Blac Chyna ihren Partner als "faul und fett" bezeichnet hatte.Doch schon wenige Tage später scheint das Paar wieder glücklich vereint. Dass die Trennung als medienwirksamer Coup geplant war, ist daher nicht auszuschließen. Dafür spricht auch, dass am gleichen Abend eine Spezial-Ausgabe ihrer Reality-Doku "Rob & Chyna" ausgestrahlt wurde. Auf Snapchat veröffentlichte die zweifache Mutter aber bereits am Freitag, den 23. Dezember, ein Foto von sich mit Rob, der seiner Liebsten einen Kuss auf den Hinterkopf drückt.