Bei Filmfestival in Sarajewo Robert de Niro bezeichnet Trump als "total verrückt"

Robert De Niro (Foto: Reuters)

Es war nur ein symbolischer Ausdruck gewesen, er wäre nicht losgezogen um ihn zu suchen und dann zu schlagen, sagte De Niro. Doch er musste es hören, damit er wisse, dass sich solche Drohungen nicht gut anfühlen, erklärt der 73-Jährige seine Intentionen.De Niro war immer ein großer Unterstützer von Präsident: "Präsident Obama hat immer versucht, das zu tun, was gut für unser Land ist. Wir haben viele Lippenbekenntnisse darüber gehört. Auch von Donald Trump. Jetzt sehen wir, was er zustande bringen wird. Bis jetzt schaut es nicht gut aus".Bereits vergangenen Oktober sprach sie De Niro vehement gegen Donald Trump als US-Präsidenten aus. In einem Video nannte er ihn einen "Dreckskerl" und ein "nationales Desaster", dem er am liebsten "ins Gesicht schlagen würde".