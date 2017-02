Russel Brand sprach in der Talkshow "This Morning" ausführlich über seine Vaterrolle und gewährte dabei tiefe Einblicke in sein Privatleben. So gibt er in dem Interview offen zu, dass er seit der Geburt seiner Tochter Mabel seine Ansichten über Geschlechter überdenken musste. "Ich muss Mabel nicht in Mädchenkleider stecken, ich würde viel lieber sehen, wie sie sich selbst definiert. Seit sie geboren ist, bin ich, was dieses Thema betrifft, sehr empfindlich", stellt der britische Komiker klar.

Auch was den ungewöhnlichen Namen seiner Tochter betrifft, klärte der Ex von Katy Perry nun auf: Ich habe sie stundenlang angestarrt, um sicherzugehen, dass der Name zu ihr passt. Man muss mit dem Namen das Wesen ausdrücken. Mabels Wesen ist glitzernd, funkelnd, fröhlich. Wenn sie andere Geschlechtsorgane hätte, wäre sie offensichtlich keine Mabel geworden."



Mabel veränderte Leben von Brand

Laut Brand habe sich sein Leben seit der Geburt von Mabel drastisch geändert. Er sei aktiver Vater und in alle Bereiche in ihrem Leben involviert. Leider, so der 41-Jährige, kann er aber "bedauerlicherweise keine Muttermilch produzieren."

