Mit Florian Fischer Sarah Connor erwartet viertes Kind

Nach Sohn Tyler (12), Tochter Summer (10) und Töchterchen Delphine Malou (5) dürfen sich Sarah Connor und ihr Freund Florian Fischer (42) nun über ihr viertes Kind, einen gesunden Jungen freuen.Der Connor Nachwuchs trägt nun den ungewöhnlichen Namen: Jax Llewyn. Woher der Name Jax kommt, verrät die Sängerin aber nicht.Auf ihrer Facebook-Seite verkündet die vierfache Mutter ganz stolz: "Ihr Lieben, endlich ist er da!!!!! Wir sind bis über beide Ohren verliebt, unendlich dankbar und über-überglücklich, unseren wunderschönen kleinen Sohn und Baby-Bruder Jax Llewyn gesund in die Arme schließen zu können!!! Was für ein Wunder!!!! Wir genießen jetzt erstmal diese magischen ersten Kuschelwochen und ziehen uns jede Sekunde so richtig rein... Vielen Dank für Eure lieben Gedanken! See u in March!"