Der "Sex and the City"-Star ist zwar begeisterter Fan von Instagram, gibt aber offen zu, dass sie nicht weiß, wieviel sie mit der Online-Welt wirklich teilen soll.In einem Interview mit dem Magazin "Red" spricht die 51-Jährige über ihr Problem mit den Social Media-Kanälen: "Mir fällt der Umgang mit Social Media und den ganzen neuen Technologien nicht leicht. Ich bin mir unklar darüber, wo ich meine Grenzen ziehen will. Ich weiß nicht, bis wohin Online-Gespräche mit Nutzern Sinn machen, die ängstlich oder wütend sind und unfreundliche Dinge sagen. Ich möchte das nicht zu meiner persönlichen Angelegenheit machen."Sorgen macht sich Parker, die auch mit der Serie "Divorce" einen Erfolg landete, vor allem um den Umgang ihres Sohnes James mit den verschiedenen Online-Plattformen. "Ich weiß nicht, was ich tun soll. James hat ein Handy für den Weg zur Schule bekommen, obwohl ich mein Leben lang ohne ausgekommen bin. Aber wir haben länger ausgehalten, ihm keins zu geben, als die meisten Eltern", so die Schauspielerin.