Mit Affäre Michal Sarah Lombardi: Auf Romantik-Urlaub in Paris

"Ich bereue, dass ich Pietro betrogen habe. Ich habe einen großen Fehler gemacht. Ich hätte die Beziehung beenden müssen, bevor was Neues passiert. Michal war kein One-Night-Stand, sondern er hatte eine andere Bedeutung", sagt Sarah gegenüber der "Bild"-Zeitung. Ihre Liebe hätte auch nicht überlebt, hätte es Michal T. nicht gegeben. "Es hat das öffentliche Ende nur beschleunigt".Viele Fans gaben Sarah die Schuld am Zerbrechen der Beziehung. Sie wurde deswegen in Sozialen Netzen beschimpft und fertig gemacht. "Ich habe seit der Trennung von Pietro mein Selbstbewusstsein verloren, weil mir öffentlich die Schuld an dem Ende unserer Liebe gegeben wird. Weil ich beschimpft werde. Schlimmer als alle Schimpfworte war der Satz, dass mein Kind mich irgendwann dafür hassen würde", beschreibt sie den öffentlichen Druck.Den Hass, der ihr entgegengebracht wurde, kann sie ein wenig nachvollziehen. "Komischerweise ein bisschen schon. Ich würde vielleicht genau so denken, wenn ich nur Beobachter wäre und die Wahrheit nicht kennen würde", so Sarah.Gerüchten, wonach die Beziehung zu Pietro von Anfang an nur Show war, widerspricht sie allerdings vehement: "Da war nichts gespielt. Wir haben nicht gelogen! Pietro und ich waren ein Traumpaar. Für uns war es genau richtig, so früh zu heiraten und gemeinsam ein Kind zu bekommen. Ich habe Pietro wirklich sehr geliebt. Aber wir haben uns beide natürlich auch verändert. Wir sind reifer geworden – vor allem durch die Geburt unseres Sohnes Alessio".Ein Liebes-Comeback zwischen ihr und Pietro wird es wahrscheinlich nicht mehr geben. Sie zieht nun endgültig einen Schlussstrich: "Ich glaube nicht. Das war doch der Punkt, warum so viele Fans mich so hassen und dachten, ich würde nur lügen. Ich habe wirklich ganz am Anfang, nachdem alles herauskam, gedacht, es könnte noch einmal was mit uns werden, obwohl ich einen Fehler gemacht habe. Ich habe Pietro sehr gern. Wir werden immer eine Bindung haben, weil er der Vater meines Kindes ist. Heute wissen wir beide, dass es absolut richtig war, getrennte Wege zu gehen".