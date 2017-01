Mit Affäre Michal Sarah Lombardi: Auf Romantik-Urlaub in Paris

Glücklicher denn je Sarah Lombardi: Pietros Worte tun weh

Erst am Wochenende sorgten Fotos von Sarah und ihrem angeblichen Neu-Lover Micael T. im Disneyland Paris für Furore. Turtelnd und Bilder knipsend zeigten die beiden öffentlich, dass sie scheinbar doch mehr als nur Freunde sind.Ein harter Schlag für ihren Ex-Mann Pietro, der auf die Liebes-Bilder bereits reagiert hat. So gesteht er gegenüber seinen Fans, dass er sich lieber nur auf seinen Sohn Alessio und seine Karriere konzentrieren möchte. Vor Kurzem veröffentlichte der Sänger seine neue Charity-Single "Mein Herz", dessen Erlös an hilfsbedürftige Kinder gespendet wird.Die Charity-Aktion ihres einstigen Partners findet Sarah scheinbar ebenfalls toll. Die 24-Jährige postete ein Foto von Pietro und kommentierte: "Finde deine Aktion wirklich super! Ich hoffe das ganz viel Geld hierbei zusammen kommt damit vielen kleinen Kämpfern geholfen werden kann. Also Leute zusammen können wir helfen. Ich hab den Song auch schon gekauft!!"Zu den Fotos aus Paris hat sich die junge Mutter aber noch nicht geäußert.