Sarah Lombardi: Nacktvideo aufgetaucht!

Das Video, das derzeit im Netz kursiert, wurde aufgenommen, als sich Sarah Lombardi bei der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" beworben hat. Bekanntermaßen hat sie damals den zweiten Platz belegt, nur ihrem späteren Ehemann (und jetzt Ex) Pietro musste sie sich geschlagen geben."Weil ich gut aussehe, weil ich'ne super Stimme habe und weil ich mich nicht verstelle, sondern einfach so bin wie ich bin", antwortete Sarah Lombardi damals auf die Frage, warum sie ihrer Meinung nach das Zeug zum "Superstar" hätte.Der Vorstellungs-Clip der 24-Jährigen wurde in einer Sauna aufgenommen. Die damals 18-Jährige lässt frech ihr Handtuch fallen und zeigt somit ihr nacktes Hinterteil in die Kamera! Was Söhnchen Alessio (1) wohl später mal dazu sagen wird?