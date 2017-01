Sarah Lombardi: Pietros Worte tun weh

1600 Euro Miete im Monat Lombardis suchen Nachmieter für ihre Wohnung

Gegenüber der Zeitschrift "IN" verrät Pietro Lombardi, dass er die Weihnachtsfeiertage mit dem gemeinsamen Sohn Alessio (1) richtig genossen habe: "Natürlich! Es war mein schönstes Fest ever!" Denn den ersten Weihnachtsfeiertag verbrachte der kleine Lombardi-Spross bei seinem Papa, Heiligabend war Alessio bei Mama Sarah und ihrer Familie.Dass Pietro das erste Solo-Weihnachtsfest als "schönstes ever" bezeichnet, dürfte Sarah ziemlich hart treffen. Aber immerhin scheint in das nun getrennte Leben des einstigen DSDS-Traumpaares nach der öffentlich ausgetragenen Schlammschlacht allmählich Ruhe einzukehren.