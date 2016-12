Sarah Lombardi: Statement zur Schwangerschaft

Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Angebot von RTL Gehen Sarah und Pietro Lombardi jetzt ins Dschungelcamp?

Alessio war mit dabei Sarah Lombardi: Mit dem Ex auf dem Weihnachtsmarkt

Angebot vom Magazin Sarah Lombardi: Nacktfotos für den Playboy

Alles nur Show Sarah Lombardi: Ihr Ex sorgt für Wirbel

Ausgerechnet eine gute Freundin von Sarah hat gegenüber "OK!" das Gerücht in die Welt gesetzt, dass die 24-Jährige womöglich schwanger von ihrem neuen alten Freund Michal sein könnte. Sie würde sich nach dem kleinen Alessio (1), den sie gemeinsam mit ihrem Noch-Ehemann Pietro (24) hat, ein Mädchen wünschen und sei sehr glücklich mit ihrem Neo-Partner. Am Donnerstag hat Sarah Lombardi endlich Stellung zu den Schwangerschaftsgerüchten bezogen und via Facebook geschrieben: "Tut mir leid ich habe noch 6 Kilo von meiner letzten Schwangerschaft ..und bin NICHT schwanger !!!!! Leute im Moment passieren so schlimme Dinge auf dieser Welt , schenkt denen doch bitte Aufmerksamkeit und Anerkennung die es verdient haben !"Sarah erwartet demnach kein zweites Baby. Interessant ist, dass der ehemaligen DSDS-Kandidatin die Aufmerksamkeit der Medien und Fans offensichtlich allmählich zu viel wird und das, obwohl das einstige Traumpärchen sogar eine dreiteilige TV-Show über ihre Trennung gedreht hat...