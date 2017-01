1600 Euro Miete im Monat Lombardis suchen Nachmieter für ihre Wohnung

Foto auf Instagram Sarah Lombardi: Shitstorm wegen Echtpelz-Jacke

Ein anonymer Freund des Paares erzählt: "Michal hat auch bereits Sachen in das Haus gebracht. Ich vermute, dass er auch einziehen wird. Pietro geht es mit der Situation natürlich nicht gut. Dass Sarah und ihr Geliebter mit seinem Sohn Alessio in dem Haus einen auf Familie machen wollen, tut ihm sehr weh".Komischerweise hatte Sarah erst vor wenigen Wochen in einem-Interview klargestellt, dass sie mit Michal nicht zusammen sei: "Ich habe nie gesagt, dass ich mich nicht mit ihm treffe oder ihn nicht gerne hab. Aber ich bin weder mit irgendjemandem zusammen, noch sonst irgendwas".Aus dem Haus bei Köln, in das die beiden 2014 eingezogen waren, zogen sie im Oktober 2016 wieder aus, um eine Penthouse-Wohnung in Brühl zu beziehen. So hatte Pietro damals in der-Show "Sarah und Pietro bauen ein Haus" gesagt: "Sie war total verändert und fast schon besessen von diesem Haus - in der Hinsicht, dass sie Angst hatte, etwas könnte kaputt gehen oder dreckig werden".