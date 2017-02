Angeblicher Autounfall Fake-Meldung über Sarah Lombardis Tod im Netz

Geburt fasziniert sie noch immer Sarah Lombardi postet Foto mit Babybauch

Der nächste Schock Sarah Lombardi: Nacktvideo aufgetaucht!

Dort hieß es: "Sarah Lombardi bei Autounfall gestorben. Gegen 13 Uhr kam der Mercedes aus noch ungeklärter Ursache auf gerader Strecke von der Fahrbahn ab und krachte gegen einen Baum. Der LKW-Fahrer, der zufällig an die Unfallstelle kam, leistete sofort erste Hilfe. Der LKW-Fahrer zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu".Im Internet wurde daraufhin fleißig kommentiert und nicht wenige Kommentare lagen weit hinter der Grenze des guten Geschmacks. So schrieb beispielsweise ein User: "Immerhin ein Opfer weniger. Wäre ja nicht schlimm, wenn es stimmt". Ein anderer kommentierte: "Na wenigstens, dann würde sie endlich aus den Medien verschwinden".Lombardi selbst ist geschockt über die makabren Kommentare im Netz. Gegenüber dem Klatschportal 'Promiflash' erklärte sie: "Es ist schon schlimm, dass Menschen schreiben, dass ich bei einem Unfall gestorben wäre. Aber wenn ich dann noch die Kommentare lese, in denen so etwas steht wie 'zum Glück' oder 'Schade, dass sie nicht tatsächlich gestorben ist', dann finde ich, das geht zu weit. Es gibt so schlimme Sachen auf der Welt und ich habe niemanden umgebracht oder so was".