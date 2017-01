Sarah Lombardi provoziert mit neuer Gelassenheit

Süße Postings auf Facebook So lieb haben Sarah und Pietro Lombardi ihren Alessio

Sarah Tells All Sarah Lombardi sorgt via Facebook-Video für Aufklärung

"Meine Reaktion in Zukunft auf böse Kommentare", schrieb Sarah, fügte noch drei Emojis hinzu und postete zwei Schnappschüsse von sich, die sie mit belustigtem und gespielt schockiertem Gesichtsausdruck zeigen. Die Internet-Community reagierte, wie man es von der Internet-Community gewohnt ist - und zwar vorwiegend mit Spott und Häme."Deine Reaktionen wenn du wieder fremd gehst, nach dem motto 'upps schon wieder?'", schrieb etwa ein User. Von einem "verlogene[n] Gesicht und falschen Augen" ist an anderer Stelle die Rede. "Genau so hat pietro bestimmt auch geguckt als er die bilder gesehen hat...trotzdem alles gute ps.das wichtigste ist alessio", heißt es in einem dritten Kommentar.In den sozialen Medien hat die Lombardi-Trennung weiterhin Show-Charakter. Da kann man wirklich nur sagen: Hauptsache Alessio geht es gut!