Sarah Lombardi postete am Freitag (20.1.) ein Video von ihrem Interview über die Trennung von Pietro.

"Ich bin glücklich" Sarah Lombardi über ihre Beziehung zu Michal

"Ich kann definitiv in den Spiegel gucken", erklärt Sarah Lombardi gleich zu Beginn des Clips. "Ich sehe mich als Frau, die ihrem Herzen folgt, die versucht, stark zu bleiben, die niemals was Böses will, die auch nicht auf was Böses aus ist, die vielleicht den einen oder anderen Fehler gemacht hat, aber die auch ne Entscheidung im Leben getroffen hat."Im Kommentar zum Video entschuldigt sich Sarah erneut für den Ehebruch, sieht das Scheitern der Beziehung mit Pietro aber auch positiv: "Pietro und ich verstehen uns jetzt um einiges besser als wir es das letzte Jahr in unserer Ehe getan haben."Auch zu ihrem Gspusi findet Sarah klare Worte: "Und ja ... man sieht mich noch immer mit Micha , das ist kein Geheimnis! Er gibt mir zurzeit sehr viel Halt und ich bin froh das er da is . Für mich war es eben nicht so wie alle denken 'nur eine Affäre'."Die wichtigsten Infos aus dem Video: Sarah ist NICHT schwanger, sie zieht NICHT mit Michal T. zusammen, aber sie ins gemeinsame Haus der Lombardis. Sarah hat Pietro empfohlen, er solle sich eine eigene Wohung suchen. Pietro kümmert sich dreimal wöchentlich um Alessio. Dass man sich im Netz über den Spruch "Hauptsache, Alessio geht es gut" lustig macht, kann Sarah nicht nachvollziehen. Sie möchte sich nun wieder vermehrt ihrer Karriere als Sängerin widmen und bezeichnet sich selbst als alleinerziehende Mutter, die Geld nachhause bringen muss.