Sarah Lombardi über ihre Beziehung zu Michal

Keine Attacke auf Pietro Sarah Lombardis Mutter setzt Gerüchten ein Ende

Gerüchteküche brodelt Sarah Lombardi: Neues Foto sorgt für Wirbel

Shitstorm auf Facebook Oliver Pocher disst die Lombardis

Mit Affäre Michal Sarah Lombardi: Auf Romantik-Urlaub in Paris

Vor ein paar Tagen sprach Pietro Lombardi (24) erstmals öffentlich im Fernsehen bei "Stern TV" über die Trennung von Sarah. Nun zieht seine Noch-Ehefrau Sarah nach und redet in einem umfassenden Interview mit der "Bild" Klartext.Auf die Frage, ob Michal T. nun tatsächlich der neue Mann an ihrer Seite ist, antwortet die Sängerin: "Ich bin glücklich, dass es ihn gibt. Er ist momentan der Mann, der mir hilft und mich unterstützt. Aber es wäre zu früh zu sagen, dass er jetzt meine neue große Liebe ist. Ob was Ernstes draus wird, kann ich jetzt noch nicht sagen." Und wohnen die beiden auch schon zusammen? "Nein. Wir verbringen aber sehr viel Zeit miteinander."In den letzten Wochen kamen immer wieder Gerüchte um eine Schwangerschaft Sarahs auf, auch dazu äußert sich die 24-Jährige: "So ein Quatsch. Ich bin definitiv nicht schwanger."Mit ihrem Ex Pietro würde sich Sarah nun wieder viel besser verstehen, sie sagt: "Gut. 1000 Mal besser als in den letzten Wochen unserer Beziehung. Wir haben uns beide gern."Eine Scheidung habe keiner der beiden bislang eingereicht. Sarah will weiterhin mit Alessio im gemeinsamen Haus wohnen bleiben und Pietro sei auf der Suche nach einer Wohnung. Der einstige DSDS-Gewinner sieht seinen Sohn dreimal die Woche für etwa vier bis fünf Stunden. Auf ein Liebes-Comeback von Pietro und Sarah sollten Fans allerdings nicht hoffen, wie die 24-Jährige klarstellt: "Ich glaube nicht, dass es noch eine Chance gibt. Ich habe wirklich ganz am Anfang, nachdem alles herauskam, gedacht, es könnte noch einmal was mit uns werden, obwohl ich einen Fehler gemacht habe. Ich habe Pietro sehr gerne. (...) Heute wissen wir beide, dass es absolut richtig war, getrennte Wege zu gehen."Was die Zukunft bringt, weiß Sarah zwar nicht genau, doch ein Ziel habe sie auf jeden Fall: "In der Liebe weiß ich das nicht. Ich muss erst einmal wieder zu mir selbst finden. Aber beruflich weiß ich genau, was ich will: Ich will endlich wieder singen! Ich glaube, auch mit RTL2 wird es im Fernsehen weitergehen. Und darauf freue ich mich."Ihren Hatern möchte die junge Mama außerdem eine Nachricht mitgeben: "Gebt mir eine Chance! Mögt mich auch mit meinen Fehlern. Die hat jeder. Ich bin meinem Herzen gefolgt. Und ich hoffe, dass mir das verziehen wird."