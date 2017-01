Dank Trennung von Sarah Pietro Lombardi: Versöhnung mit seiner Familie

Kurz nach dem "Stern TV"-Interview mit dem "DSDS"-Gewinner postete die Mama von Sängerin Sarah: "Es gibt Menschen im Leben, die spielen dir die perfekte Show vor. Sie reden so perfekt, dass sie ihre Lügen als Realitäten darstellen und selbst daran glauben, was sie erzählen." Sollte dies eine versteckte Nachricht an den Noch-Ehemann ihrer Tochter sein? Das nahmen auf jeden Fall die Fans an.Weiter schrieb Strano, dass es das Schlimmste sei, das diese Menschen nicht merken würden, was sie anderen antun und in welches Licht sie andere stellen würden, nur um ihr eigenes Ansehen nicht zu beschmutzen.Wütend stellte die Promi-Mama am Donnerstag, den 12. Januar aber klar: "Tut mir leid Promiflash und wie ihr alle heißt ... das hatte mal gar nix mit Sarah oder pietro zu tuen . Ich hab auch noch ein eigenes Leben wo sich nicht alles um die beiden dreht !". (Alle Fehler im Original)Der Beitrag hatte wahrscheinlich einfach zu perfekt zu dem Trennungsdrama des Castingshow-Paares gepasst. Scheint so, als ob nicht nur Tochter Sarah in der Krise steckt.