Sarah und Pietro Lombardi: So feierten sie Weihnachten

Wünsche euch allen frohe Weihnachten und ein besinnliches Fest ??? Ein von Sarah lombardi (@sarellax3) gepostetes Foto am 24. Dez 2016 um 10:12 Uhr

Hey Leute ich hoffe ihr hattet alle einen schönen Heiligabend ? Ich werde eine kleine Auszeit nehmen und die Zeit nutzen um ein bisschen zur Ruhe zu kommen das letzte Jahr hinter mir zulassen und dann mit Vollgas ins Jahr 2017 zu starten. Dieses Jahr hatte ich schöne und traurige Momente Danke das ihr immer für mich da wart ihr habt mir viel Kraft gegeben!!!!! 2017 werde ich euch mit vielen neuen Projekten versuchen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern sei es mit der Musik im tv oder mit anderen spannenden Dingen Ich wünsche euch und euren Familien viel Gesundheit und alles Glück dieser Welt??? Genießt die Weihnachtstage und die Tage danach Kommt gut ins neue Jahr feiert ordentlich und lasst es krachen Am 01.01 bin ich wieder zurück. Danke für euren Support die ganzen Jahre !!! Bis bald euer Pie Ein von Pietro Lombardi (@_pietrolombardi_) gepostetes Foto am 25. Dez 2016 um 3:05 Uhr

Schaut man sich die Instagram-Profile der beiden Sänger genauer an, wird klar, dass die beiden die Festtage nicht miteinander verbracht haben - und das, obwohl lange spekuliert wurde, ob es sich Pietro doch noch anders überlegen würde. Immerhin wurde er von seiner Noch-Ehefrau Sarah zum gemeinsamen Fest eingeladen, zumindest war dies im Rahmen der RTL2-Sendung "Sarah & Pietro - Die ganze Wahrheit" zu sehen.Unter ein Foto von sich vor dem geschmückten Baum schrieb Sarah: "Wünsche euch allen frohe Weihnachten und ein besinnliches Fest." Der kleine Alessio (1) hat den Heiligen Abend bei seiner Mama und den darauffolgenden Christtag dann bei Papa Pietro verbracht.Dieser schrieb unter seinen Weihnachts-Post: "Ich werde eine kleine Auszeit nehmen und die Zeit nutzen, um ein bisschen zur Ruhe zu kommen, das letzte Jahr hinter mir zu lassen. Dieses Jahr hatte ich schöne und traurige Momente."Seit dem Sommer, nachdem pikante Fotos von Sarah aufgetaucht waren, wurde spekuliert, ob Sarah ihren Pietro tatsächlich mit einem anderen Mann betrogen hat. Mittlerweile steht fest: Die 24-jährige Mama hatte eine Affäre mit ihrem Ex-Freund Michal T., mit dem sie Gerüchten zufolge nun immer noch zusammen sein soll. Der betrogene Pietro indessen will nach einer Pause am 1. Januar sein Comeback als Musiker begehen, wie "Vip.de" berichtet.