Sasha Obama: Mit Freunden und Bodyguards am Strand

Das Netz rätselte Darum fehlte Sasha Obama beim Abschied ihres Vaters

Verletzung im Gesicht Obamas Hund beißt Freundin von Tochter Malia

Emotionale Rede Michelle Obama verabschiedet sich als First Lady

Mitte vergangener Woche hielt Barack Obama (55) seine letzte Rede als Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. An seiner Seite: First Lady Michelle (52) und seine ältere Tochter Malia (18) - die jüngere Tochter Sasha war aber nirgends auszumachen.Ein Sprecher des Weißen Hauses verriet "CBS News" den Grund für Sashas Abwesenheit: Sie war zuhause am Lernen, weil sie tags darauf eine Prüfung schreiben musste. Und was macht man nach einem Schultest? Genau, erst mal entspannen - im Fall der Präsidententochter am Strand von Miami.Doch auch beim Sonnenbaden wird Sasha nicht alleine gelassen, ihre Bodyguards bleiben immer in der Nähe der 15-Jährigen - genauso wie die Fotografen, die den Strandausflug der Schülerin festhalten.