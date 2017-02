Sie wird nun Escort-Girl Playmate Saskia Atzerodt versteigert sich für 38.000 Euro

"Habe ihm die Stange gehalten" "Honey" soll Nico Schwanz geschlagen haben

VIP-Bilder des Tages 06.02.2017: Lady Gaga lieferte eine atemberaubende Halftime Show zur Super Bowl in Houston. (Foto: Instagram / @ladygaga)

Der "Bild" hat das Playmate verraten: "Ich habe mich verlobt! Nico war ja lange in Australien. Vergangenen Dienstag erwartete ich ihn dann un unserer Wohnung im thüringischen Ichstedt. Er wusste von nichts". Sieht so aus, als wäre ihr die Überraschung gelungen. Der blonde Schönling hat Ja gesagt.Allerdings reagierte er auf die Nachfrage eher zurückhaltend: "Na, dann seid ihr ja die Ersten, die es erfahren". Sieht so aus, als hätte das Model die Neuigkeit lieber noch eine Weile für sich behalten. Gegenüber der "Gala" erzählt er schon ein bisschen euphorischer: "Ja, Saskia hat mir einen wunderschönen Heiratsantrag gemacht". Sie hatte wohl im ganzen Haus Kerzen aufgestellt und extra Ringe anfertigen lassen.Zur Planung der Hochzeit gab er preis: "Wir haben noch kein Datum, aber in nächster Zeit werden wir uns das durch den Kopf gehen lassen, wie, wann, wo. Aber dafür werden wir uns erst einmal ein bisschen Zeit lassen".