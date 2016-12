Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Übler Scherz von Hackern Britney Spears reagiert auf Fake-Todesmeldung

Am Christtag George Michael mit 53 Jahren gestorben

Musik-Bild des Tages 26. Dezember 2016: George Michael ist tot. Der britische Sänger starb im Alter von nur 53 Jahren am ersten Weihnachtstag im Alter von nur 53 Jahren an einem Herzversagen. (Foto: AP)

Die Macher des Magazins suggerieren so den Wunsch, dass in den noch verbleibenden Tagen des Jahres 2016 unter anderem Altkanzler Helmut Kohl, Fußballtrainer Jürgen Klopp,, Joseph Ratzinger,unddas Zeitliche segnen sollen. Außerdem wurden (vermutlich mit Absicht) zwei Bilder verwechselt. So ist über dem Namen "" ein Bild vonzu sehen. Zum Bild derwurde der Name "Senta Berger" geschrieben.Das Foto des Covers wurde auf Facebook gepostet und sorgt seither für gespaltenen Meinungen. "Satire darf alles, aber jeder Einzelne darf es halt auch geschmacklos finden. Unterste Schublade und absolut kein bisschen witzig", schreibt ein empörter User. "Bisschen arg krass. Sterben wünscht man Niemanden. Auch nicht als Satiriker", sieht eine andere den Bogen etwas überspannt."Da fehlt Helene Fischer. Und Kai Diekmann. Und Pedro Lombardi", greift ein anderer den Titanic-Ball auf.