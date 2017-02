Von Romain Daurica Scarlett Johnasson: Trennung nach zwei Jahren Ehe

Schauspielerin Scarlett Johansson erklärte kürzlich in einem Interview: "Naja, bei jedem Gewinn verliert man etwas, oder? Also ist das ein Verlust. Man muss einen Weg wählen. Ich finde die Idee der Ehe sehr romantisch. Es ist eine wunderschöne Idee und in der Praxis kann es eine sehr schöne Sache sein. Ich glaube nicht, dass es natürlich ist, monogam zu leben. Vielleicht kritisiert man mich dafür, aber ich finde, dass es Arbeit ist. Sehr viel Arbeit. Und der Fakt, dass es so viel Arbeit für so viele Menschen bedeutet - für alle - dieser Fakt beweist, dass es nicht natürlich ist."Erst kürzlich wurde bekannt, dass Johansson und ihr Ehemann Romain Dauriac getrennte Wege gehen sollen. "Us Weekly" zufolge sei es die 32-Jährige gewesen, die die Beziehung beendete. "Sie hat das Gefühl gehabt, außer dem gemeinsamen Tagesablauf nichts mehr mit ihrem Mann gemeinsam zu haben", verriet ein Vertrauter.