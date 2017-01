Gegen Donald Trump Stars unterstützen "Women's March On Washington"

Laut dem "People"-Magazin trennten sich Scarlett Johansson und ihr Ehemann Romain Daurica nur zwei Jahre nach der Hochzeit. Bereits seit dem Sommer letzten Jahres sollen die beiden kein Paar mehr sein, wie ein Insider der Zeitschrift mitteilte.Im Oktober sah man die "Avengers-Darstellerin noch mit ihrem Ehering am Finger in Paris. Doch scheinbar hat sie ihn bereits abgelegt, denn am Wochenende am "Women's March" in Washington wurde die 32-Jährige ohne gesichtet. Ein Zeichen, das die Liebe scheinbar endgültig vorbei ist. Die Gründe für die Trennung sind bis jetzt nicht bekannt.Die Schauspielerin und ihr Mann heirateten im Jahr 2014, nur kurz nachdem ihre gemeinsame Tochter Rose Dorothy zur Welt kam.