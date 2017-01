Awful news...Miguel Ferrer is gone. Agent Rosenfield, I love you. RIP.

-Coop — Kyle MacLachlan (@Kyle_MacLachlan) 19. Januar 2017

RIP the great Miguel Ferrer. Memorable in many roles like TWIN PEAKS & just brilliant as Bob Morton in ROBOCOP. 'I fucking love that guy!'. pic.twitter.com/CKAXNKG3V4 — edgarwright (@edgarwright) 19. Januar 2017

My friend Miguel Ferrer passed away this morning after a long battle with cancer. He was, like his father, a special actor. Rest in peace M — Joe Walsh (@JoeWalsh) 19. Januar 2017

1) A death in the family: just learned we lost Miguel Ferrer today. Join me pls in sending sympathy to his wife and family. — Mark Frost (@mfrost11) 19. Januar 2017

2) We go back to 1974. Broke in on the same show. Great talent, better man. Working & writing for him a highlight in every part of my life. — Mark Frost (@mfrost11) 19. Januar 2017

3) Too soon, too soon, too soon. — Mark Frost (@mfrost11) 19. Januar 2017

Ferrer war der Sohn der beiden Hollywood-Legenden José Ferrer und Rosemary Clooney. Anfang der 1980er startete der passionierte Schlagzeuger selber eine Karriere im Filmbusiness. Nach kleineren Rollen in "Star Trek III" und "Hochzeit mit Hindernissen" wurde er oft als Bösewicht gecastet. So etwa in "RoboCop" oder "Traffic".Mit "Twin Peaks" und "NCSI: Los Angeles" schrieb sich der Cousin von George Clooney auch in die TV-Geschichtsbücher ein. Kurz vor seinem Tod hat er unter der Regie von David Lynch gemeinsam mit Kyle MacLachlan 18 neue Folgen der Kultserie "Twin Peaks" gedreht, die im May im Fernsehen zu sehen sein werden. George Clooney schrieb in Anbetracht der Inauguration von Donald Trump als US-Präsident über den Tod seines Familienmitgliedes: "Heute wird die Geschichte einschneidende Spuren in unserer Welt hinterlassen, und für viele wird dabei untergehen, dass Miguel Ferrer am selben Tag den Kampf gegen den Kehlkopfkrebs verloren hat. Doch nicht für seine Familie. Miguel hat die Welt heller und spaßiger gemacht und sein Tod wird von unserer Familie so tief empfunden, dass selbst an diesem Tag monumentale Ereignisse daneben verblassen. Wir lieben dich Miguel. Das werden wir immer tun".