Schlagerstar Karel Gott liegt im Spital

Wie tschechische Medien berichten, ist Karel Gott bereits am Montag (13.2.) in ein Prager Krankenhaus eingeliefert worden. Der Grund dafür war ein akuter Darmverschluss. Der 77-Jährige musste operiert werden. Nach dem Eingriff soll es dem Sänger laut Informationen seiner Sprecherin an "super.cz" nun aber wieder gut gehen. Er wird sich in den kommenden Tagen erholen und darf das Spital dann wieder verlassen.Ende 2015 erhielt Karel Gott die Diagnose Lymphdrüsenkrebs, woraufhin der Musiker insgesamt sechs Chemotherapien durchmachen musste - glücklicherweise erfolgreich. Im November 2016 musste der "Biene Maja"-Sänger zudem an einem Wirbel am Rücken operiert werden.Bleibt zu hoffen, dass der Schlagerstar nun erneut rasch genesen wird.