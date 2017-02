Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Arnold Schwarzenegger beim Papst (Foto: AP)

Zum wiederholten Mal machte Donald Trump Schwarzenegger für die schlechten Einschaltquoten der Reality-Show "The Apprentice" verantwortlich. Der ehemalige Gouverneur von Kalifornien hatte das Format von Trump übernommen.Beim "National Prayer Breakfast" forderte der US-Präsident nun dazu auf, für Schwarzenegger und die Show zu beten. Arnie ließ sich nicht zweimal bitten und antwortete ganz cool auf seinen Social-Medie-Kanälen."Hey Donald, ich hab eine großartige Idee. Warum tauschen wir nicht Jobs? Du übernimmst das Fernsehen, weil du ja so ein Experte bei den Ratings bist. Und ich übernehmen deinen Job. Dann könnten die Leute endlich wieder ruhig schlafen", sagte er in einem kurzen Videoclip, der im Netz auf große Zustimmung stieß.Gleichzeitg hagelte es für Trump große Kritik. Es sei beschämend für einen Präsidenten, für TV-Quoten beten zu lassen, während die Welt viel größere Sorgen hätte, so der einstimmige Tenor im Internet.