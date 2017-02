Selma Blair vergisst nach Tanken auf den Schlauch

Nach Ausraster im Krankenhaus Selma Blair: Nervenzusammenbruch im Flieger

So dünn wie nie Selma Blair: Schock-Auftritt in Los Angeles

Mit tränenden Augen schaut Selma Blair in die Kamera und fühlt sich schrecklich, "weil ich so geistesabwesend bin", wie sie zum Heul-Post schrieb.Blair, die vielen aus der TV-Serie "Anger Management" bekannt sein dürfte, wollte ihr Auto auftanken. Doch beim Losfahren steckte der Schlauch der Zapfsäule noch in ihrem Auto. Resultat: 500 Dollar für die Reparatur der demolierten Tankstelle. Als sich Selma Blair danach einen Kaffee holen wollte, brach sie vor den Augen aller Gäste in Tränen aus.