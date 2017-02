Seth Rogen legt sich auf Twitter mit Trumps Sohn an

Yo! @DonaldJTrumpJr! I noticed you follow me on Twitter. Please ask your dad to resign before he destroys the planet. Thanks dude. — Seth Rogen (@Sethrogen) 16. Februar 2017

Let's see if this works! pic.twitter.com/q5b3d8U4Nx — Seth Rogen (@Sethrogen) 16. Februar 2017

Sliding in to your DMs like: pic.twitter.com/zsUT4e2CnG — Seth Rogen (@Sethrogen) 16. Februar 2017

"Yo! @DonaldJTrumpJr! Mir ist aufgefallen, dass du mir auf Twitter folgst. Bitte frag deinen Vater, ob er nicht zurücktreten will, bevor er den Planeten zerstört. Danke Alter.", schreibt der 34-jährige Komiker in seiner ersten Nachricht an den Präsidenten-Sohn.Nachdem er keine Reaktion erhalten hat, geht Seth Rogen einen Schritt weiter und schickt ihm eine weitere Message. In einem Screenshot einer Nachricht steht geschrieben: "Hey Mann! Ich bin's, Seth. Dein Vater versucht unsere Medien zu diskreditieren, arbeitet heimlich mit Russland zusammen und zerstört die Umwelt. Wäre echt cool, wenn du sagen würdest: 'Yo, Papa, warum hörst du nicht mit all dem auf und wirst wieder einfach nur ein Typ im TV.' Die Mehrheit der Welt wäre ziemlich begeistert. Danke!!!"Obwohl Donald Trump Jr. nicht auf die Nachrichten des Schauspielers reagiert, macht Rogen weiter: "Hey Mann. Ich will nicht wie ein Spinner rüberkommen oder so. Ich habe nur gerade realisiert, dass ich dir schreiben kann und da dachte ich, ich mache es einfach. Also vielleicht fragst du deinen Vater mal, ob er nicht aufklären will, ob seine Kampagne sich im Vorfeld der Wahlen mit Russland abgesprochen hat? Oder vielleicht könnte einfach jemand mal die Beziehungen Flynn's zu Russland untersuchen? Oder frag ihn mal, ob er nicht wieder Gameshows im Fernsehen moderieren will? Ich bin mir sicher, dass er das bevorzugen würde. Ihm scheint seine Arbeit ja nicht zu gefallen. Danke Alter! Hau rein!!"Auch wenn der Sohn den US-Präsidenten wohl nie auf Rogens Attacke reagieren wird, hat der US-Komiker für seine Tweets an den Trump-Junior mehr als 300.000 Likes erhalten und mit seiner Aktion damit dennoch etwas erreicht.