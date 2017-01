Shannen Doherty feiert Bestrahlungstherapie-Ende

Trotz Krebserkrankung Shannen Doherty steht wieder vor der Kamera

Aufgeben kommt für Shannen Doherty nicht in Frage: Die Schauspielerin kämpft mutig gegen ihre Krebserkrankung an und gibt vielen anderen Betroffenen damit Hoffnung. Regelmäßig postete die einstige "Beverly Hills, 90210" -Darstellerin auf ihren Social-Media-Kanälen Fotos von der Therapie, von Rückschlägen und Fortschritten.Nun feiert die 45-Jährige das Ende ihrer Bestrahlungstherapie. Unter ein Foto, das Doherty gemeinsam mit zwei Hairstylisten zeigt, schreibt sie: "Was tust du, um das Ende der Bestrahlungstherapie zu feiern? Du veränderst deine Haarfarbe."Ihre Fans sind begeistert und kommentieren das Bild mit ermutigenden Worten, so schreibt ein User etwa: "Ich bin so stolz auf dich" oder ein anderer: "Du siehst immer wunderschön aus". Im Juli 2016 rasierte sich Shannen Doherty vor dem Start der Chemo selbst die Haare ab, nun zeigt sie stolz ihre neue Frisur.