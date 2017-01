Shia LaBeouf startet Anti-Trump-Kampagne - Jaden Smith macht mit

Auf Du und Du mit den Stars Barack Obama: Der beliebteste Präsident der Promis

Auf der Außenwand des Museum of the Moving Image in New York wurde am Freitag eine Kamera installiert, die 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, für die nächsten vier Jahre - die Dauer von Trumps (erster) Amtszeit - durchgehend laufen soll.Die Kampagne läuft unter dem Namen "He Will Not Divide Us" - sprich Donald Trump wird es nicht schaffen, die amerikanische Bevölkerung mit seinem Rechtspopulismus zu entzweien. Genau jenen Schlachtruf dürfen nun alle Gegner Trumps in die Kamera rufen.Ansehen kann sich den Live-Stream jeder unter hewillnotdivide.us . Der erste, der sich vor die Kamera stellte, war Will Smiths 18-jähriger Spross Jaden Smith , der gemeinsam mit ein paar Freunden stundenlang ausharrte und immer wieder den Spruch "He will not divide us" in die Kamera sagte.