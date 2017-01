Beichte in TV-Show Naomi Campbell wäre in Paris fast ausgeraubt worden

"Sie werden mir in den Rücken schießen. Es gab keinen Ausweg", sagt Kim mit verheultem Gesicht über die schlimmen Stunden in dem Pariser Nobelhotel, wo sie überfallen worden ist. "Es wühlt mich so auf, darüber nachzudenken", fügt sie hinzu. Ihre Schwester Khloe umarmt sie dann tröstend.Eine weitere Szene des Trailers zeigt Kims Reaktion, als sie vom Zusammenbruch ihres Ehemannes erfährt. "Mach mir bitte keine Angst! Was ist los?", sagt sie geschockt am Telefon. "Ich glaube, er braucht mich jetzt wirklich".Die neue Staffel der beliebten Reality-Show "Keeping Up With The Kardashians" wird ab März auf dem SEnder E! ausgestrahlt.