Sohn Eissa Al Mana Janet Jackson ist mit 50 Jahren Mutter geworden

Söhnchen Jameson Moon Pink wurde zum zweiten Mal Mutter

VIP-Bilder des Tages 03.01.2017: Dieses Bild von Heidi Klum und ihren Kindern sorgt für wilde Spekulationen in den Medien. Denn auch Ex-Mann Seal ist im Skiurlaub mit dabei. Nun wird herumgerätselt, ob das ehemalige Top-Model noch mit ihrem Freund Vito Schnabel noch ein Paar sind. (Foto: Instagram)

Ganz glücklich blickt "Dr. Grey" in dem kurzen Video drein. Sie tanzt gemeinsam mit ihrem Sohn zu den Klängen des Al-Green-Klassikers "How Can You Mend A Broken Heart" in ihrer Küche. Sie freut sich auf ein neues Jahr voller Glück und Liebe, schrieb sie zu dem kurzen Clip.