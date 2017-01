Pietro Lombardi & Sarah Engels bei der "Movie meets Media" im Hotel Ritz-Carlton (Foto: www.viennareport.at (512 www.viennareport.at))

Sarah und Pietro Lombardi sind zwar kein Paar mehr, doch noch immer eint sie ihre Liebe zum gemeinsamen Sohn Alessio. Fast zeitgleich haben die beiden am Wochenende unabhängig voneinander Liebeserklärungen an den einjährigen Buben auf ihren Facebook-Accounts gepostet.

"Ich bin glücklich" Sarah Lombardi über ihre Beziehung zu Michal

Keine Attacke auf Pietro Sarah Lombardis Mutter setzt Gerüchten ein Ende

Sarah hält auf ihrem Bild Alessio im Arm und schreibt dazu: "Ganz ehrlich? Mama sein ist nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen! Und trotzdem möchte ich es nie mehr missen".Wie immer wird sie unter dem Bild von etlichen Usern beschimpft. "Ganz ehrlich? Eine Ehe ist nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen. Trotzdem möchte ich es nicht missen. In guten wie in schlechten Zeiten. Wenn man zu seinem Ex zurück rennt, dann hat man nie mit dieser Person abgeschlossen. (Meine Meinung)". schrieb jemand in Anspielung auf ihre Affäre mit Michal T.Pietro Lombardi hingegen postete ein Bild von ihm und Söhnchen Alessio im Auto. Der Kleine sitzt im Kindersitz und hält seinem Papa sanft die Hand. Was hier auffällt ist, dass es anders als bei Sarah so gut wie keine negativen Reaktionen gibt.