Als Loki in den "Thor" -Movies sowie dem ersten "Avengers" -Teil wurde Tom Hiddleston weltberühmt, nun darf sich der Brite auch Golden-Globe-Sieger nennen. Hiddleston erhielt den Preis für seine Hauptrolle in der Hitserie "The Night Manager". Ein anderer Kinostar freute sich ebenfalls über eine Auszeichnung im Bereich TV: Billy Bob Thornton ergatterte den Golden Globe für den besten Hauptdarsteller in einer Dramaserie ("Goliath"). Grand Dame Meryl Streep durfte hingegen den Cecil B. De Mille Award für ihr Lebenswerk mit nachhause nehmen.Mit Isabelle Huppert wurde eine weitere Schauspiellegende mit einem Golden Globe geehrt. Die Französin erhielt den Preis für die Hauptrolle in "Elle", der zugleich auch zum besten nicht-englischsprachigen Film gekürt wurde und damit die deutsche Oscar-Hoffnung "Toni Erdmann" ausstach.Wie Huppert darf sich auch Donald Glover über den ersten Golden Globe seiner Karriere freuen. Er gewann ihn als bester Hauptdarsteller (Comedy) für seine Performance in "Atlanta". In knapp zwei Jahren wird Glover an der Seite von Alden Ehrenreich im "Star Wars"-Spin-off über die Abenteuer des jungen Han Solo zu sehen sein.Niemand konnte bei den Golden Globes 2017 freilich Cast und Crew von "La La Land" überstrahlen. Sieben Mal war der Film nominiert gewesen, sieben Mal gewann die musikalische Tragikomödie. Die Oscars können kommen!