Anhänger als Liebesbeweis Heidi Klum trägt Vitos Herz zwischen den Brüsten

Private Einblicke Heidi Klum: Mit 60 noch oben ohne am Strand

Schräge Verkleidung Heidi Klum klonte sich für Halloween fünf Mal

Die beiden männlichen Juroren treten wie im vergangenen Jahr mit ihren eigenen Teams gegeneinander an. Zusammen mit der 43-jährigen Heidi entscheiden sie dann jede Folge, welche Mädchen weiter sind. Während der Dreharbeiten verbringen die drei natürlich viel Zeit miteinander. Der "Bild" haben sie verraten, wie die Model-Mama außerhalb der Kamera drauf ist."Die Freundschaft erleichtert uns die berufliche Zusammenarbeit ungemein. Wir wissen mittlerweile genau wie der andere tickt, können ehrlich miteinander sein und auch mal Kritik äußern", sagt Michalsky.Auch Thomas Hayo ist der Meinung: "Bei uns ist immer was los, und es wird nicht nur hart gearbeitet, sondern auch ganz viel gelacht". Die ehemalige Teilnehmerin Elena Carrière sieht das ähnlich. Die 21-Jährige erreichte im letzten Jahr nach Gewinnerin Kim Hnizdo den zweiten Platz. "Promiflash" berichtet sie: "Ich wollte es eigentlich nicht gucken. Ich weiß halt, dass es mich emotional packt. Es ist halt einfach so, die Mädels haben da gerade die geilste Zeit ihres Lebens und wissen das einfach nicht, weil sie nur an den Sieg denken. Und das macht mich so ein bisschen traurig tatsächlich".